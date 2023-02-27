بطولة دبي المفتوحة للتنس: مالك الجزيري ينهزم امام دافيوفيتش ويغادر السباق مبكرا

بطولة دبي المفتوحة للتنس: مالك الجزيري ينهزم امام دافيوفيتش ويغادر السباق مبكرا

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 19:06قراءة: 0 د, 11 ث
      
غادرلاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 445 عالميا منافسات بطولة دبي من فئة 500 نقطة بصفة مبكرة بعد هزيمته مساء اليوم الاثنين امام الاسباني ايخاندرو دافيدوفيش فوكينا المصنف 31 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها (2-6 وصفر-6)







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