بطولة دبي المفتوحة للتنس: مالك الجزيري ينهزم امام دافيوفيتش ويغادر السباق مبكرا

غادرلاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 445 عالميا منافسات بطولة دبي من فئة 500 نقطة بصفة مبكرة بعد هزيمته مساء اليوم الاثنين امام الاسباني ايخاندرو دافيدوفيش فوكينا المصنف 31 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها (2-6 وصفر-6)















