اعلن اتحاد تطاوين اليوم الاثنين انه لايرى مانعا في تاجيل مباراته ضد الاتحاد المنستيري في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى يوم الجمعة 3 مارس القادم (كانت مقررة يوم الخميس 2 ماري 2023) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير, شريطة موافقة الاطراف المتدخلة على التاريخ الجديد للمباراة.



واوضح اتحاد تطاوبن عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "ان الاتحاد المنستير طلب بكل ود تاجيل المباراة المذكورة الى يوم 3 مارس 2023 بسبب مشاركته في كاس الكنفدرالية لكرة القدم و التي مثل فيها تونس أفضل تمثيل بفوز تاريخي مشرف على تي بي مازمبي الكونغولي ولتمكين لاعبيه من يوم إضافي من الراحة، فإن الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي بتطاوين لا ترى مانعا لذلك شريطة مصادقة الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على التاريخ الجديد".









