قضية التأمر على امن الدولة ...هذا ما قرره قطب الارهاب في حق المحامي لزهر العكرمي

قضية التأمر على امن الدولة ...هذا ما قرره قطب الارهاب في حق المحامي لزهر العكرمي

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 15:45قراءة: 0 د, 17 ث
      
اصدر مساء اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي،وذلك فيما عرف بملف قضية التامر على امن الدولة الموقوف على ذمتها عدة سياسيين ورجال أعمال من بينهم خيام التركي والقيادي بالنهضة عبد الحميد الجلاصي والعضوين بجبهة الخلاص شيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال لطيف...

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