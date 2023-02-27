قبلي: تواصل انجاز سلسلة من الدورات التكوينية بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من اجل تطوير مهارات الشباب والفلاحين في عديد الاختصاصات

يواصل مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، انجاز سلسلة من الدورات التكوينية التي تهدف الى تطوير مهارات عدد من الشباب والفلاحين في عديد الاختصاصات الفلاحية.



واوضح المنسق التقني للمركز علي حمزة، صباح اليوم الاثنين، ل"وات" ان هذه الدورات تنقسم الى مسارين الاول يخص التكوين الاساسي الذي عاد للمركز بعد توقف لسنوات وذلك عقب الحملات التحسيسية المكثفة التي تم انجازها خاصة بالمعاهد والتي مكنت من التحاق 10 تلاميذ من المستويات التعليمية السابعة والثامنة اساسي بمركز التكوين المهني الفلاحي منهم 6 مقيمين و4 نصف اقامة، للحصول على شهادة المهارة في اختصاص الزراعات المحمية عقب تكوين يستمر لمدة سنة، مشيرا الى ان المركز سينطلق قريبا في تكوين عدد من التلاميذ من مستوى تاسعة اساسي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في مجال الفلاحة الواحية



واضاف المصدر ذاته ان مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة يؤمن ايضا مسارا تكوينا مستمرا يشهد اقبالا كبيرا من طرف اهالي الجهة من مختلف الشرائح العمرية و من الجنسين، حيث توجد حاليا 4 مجموعات تنتفع بهذا التكوين منها مجموعتين تضمان 26 فلاحا وفلاحة تنتفعان بتكوين لمدة شهر في مجال "زبيرة اشجار الزيتون" وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والديوان الوطني للزيت، الذي يخصص منحة في حدود 210 دينار لكل منتفع بهذا التكوين



كما تنتفع مجموعة ثالثة تضم 12 فلاحا وفلاحة بتكوين في مجال الفلاحة الواحية، وذلك بفضاء مركز التكوين الفلاحي بجمنة، اضافة الى وجود مجموعة رابعة تضم 16 فلاحا وفلاحة تتكون في نفس المجال بمدينة دوز بالتعاون مع جمعية المسنين



