الكاف: تركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي

شهد المستشفى الجهوي بالكاف، نهاية الأسبوع الماضي، تركيز ألة تصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك في إطار دعم المؤسسات الاستشفائية بالتجهيزات الطبية اللازمة والسعي إلى توفير خدمات طبية متطورة لفائدة متساكني الجهة.



وأفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني، اليوم الاثنين، ،في تصريح ل"وات" أن كلفة المشروع بلغت 3 مليون و700 ألف دينار، منها 3 مليون دينار لاقتناء الآلة و 700 الف دينار لتهيئة الفضاء المخصص لها، وذلك في إطار دعم طب الاختصاص بالجهة.



وأوضح أنه تم تركيز الآلة من طرف فنيي الشركة المزودة بحضور المسؤولين الفنيين التونسيين، الذين تعرفوا على طريقة تشغيلها واستغلالها وكيفية صيانتها، معبرا عن أمله في أن يتم دعم المستشفى بطبيب مختص جديد نظرا لعدم قدرة الطبيب المتواجد بالمستشفى على القيام بمختلف عمليات التصوير، التي تنجز به.



وينتظر ان يتم تشغيل آلة التصوير بالرنين المغناطيسي الجديدة ، خلال الأيام القليلة القادمة، وفق ذات المصدر.



