ممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية يبرز خلال مؤتمر اقليمي بمصر، الحرص على تطوير نظام الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة

أبرز رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس خلال مشاركته، أمس الأحد، بمصر، في أشغال "المؤتمر الاقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي" حرص وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركائها، على تطوير نظام الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة في تونس.



وأكد إدريس، خلال المؤتمر الذي نظمته، يومي 26 و27 فيفري الجاري، وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحـدة للطفـولـة "اليونيسيف"، أن الوزارة حريصة بالتعاون مع شركائها ولا سيّما مكتب تونس لمنظمة "اليونسيف"، على تطوير نظام الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة والقيام بالإصلاحات الجوهرية في علاقة ببرامج التعهد بالأطفال ودعم قدرات المتدخلين الاجتماعيين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لضمان نفاذ الفئات الهشة لمختلف الخدمات المسداة.



وأشار رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، الذي شارك في المؤتمر نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ، إلى أن الوزارة مستمرة في إفراد الأطفال المنتمين لأسر فقيرة بمنحة شهرية فضلا عن المساعدات الموجهة للتلاميذ والطلبة في بداية السنة الدراسية والجامعية، وكذلك المنح المالية والعلاج والمساعدات العينية المسندة للفئات الهشة.



وأكد في السياق ذاته، أن التجربة التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية قد تعززت في السنوات الأخيرة بالتوجه نحو التنمية العادلة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطوير النقاش المجتمعي حول مقاربة شاملة لأرضية الحماية الاجتماعية مذكّرا بمصادقة تونس على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .



ومثّل المؤتمر الاقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الامن الاجتماعي، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية بالدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، مناسبة لتبادل الآراء والتجارب حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظلّ التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يمرّ بها العالم.



وقد تناول هذا المؤتمر بالدرس محاور عدة على غرار واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر والدول العربية والإقليمية، والممارسات الدولية والإقليمية والوطنية في تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وحوكمة نظم الرعاية الاجتماعية، وسياسات الرعاية البديلة، إضافة إلى صياغة الرؤى المستقبلية لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية.



