الوداد المغربي يعين الاسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا للفريق خلفا للتونسي مهدي النفطي

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 12:14قراءة: 0 د, 51 ث
      
عيّن الوداد الرياضي المغربي المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا لفريق كرة القدم خلفا للتونسي مهدي النفطي.
وأورد الوداد البيضاوي على صفحته الرسمية: "رحلة جديدة تبدأ .. مرحبًا بعودتك غاريدو".

وكان مهدي النفطي قاد الوداد البيضاوي في 11 مباراة على المستويين المحلي والقاري، فاز خلالها بـ7 مباريات وتعادل في لقائين مقابل هزيمتين.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة المغربية ب35 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر الجيش الملكي، كما أنعش الفريق آماله في التأهل للدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية بعد فوزه نهاية الأسبوع على بيترو أتليتكيو الأنغولي بهدف دون رد.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد أشارت السبت الى أن إدارة الوداد قد قررت إقالة مهدي النفطي من منصبه بعد أقل من شهرين على تعيينه، دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي رغم بلاغ النادي الذي تم من خلاله تقديم غاريدو كمدرب جديد.

يذكر أن الإسباني خوان كارلوس غاريدو كان قد درّب النجم الساحلي موسم 2019-2020 قبل الانتقال لتدريب الوداد خلال الفترة الممتدة بين فيفري وسبتمبر 2020 دون أن ينجح في تحقيق أي لقب معه.

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