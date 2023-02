Transition énergétique: des États africains connaissent un essor incroyable alors que la Tunisie maintien le statu quo

Amine BEN GAMRA (*)



Avec l'essor du digital, de nombreuses start-up africaines ont émergé pour identifier des solutions concrètes en matière d'énergies renouvelables modernes en s'appuyant sur les différents atouts du continent comme la start-up nigérienne E-Energietec qui, à l'aide de compteurs intelligents, offre aux ménages africains la possibilité de suivre la consommation en temps réel et d'éviter tout décalage de facturation. Ou encore la jeune pousse Motsi Technologies Group, qui a mis en place une plateforme d'échange d'électricité solaire peer-to-peer basée sur la blockchain pour les clients commerciaux et industriels en Namibie.



Citons aussi la start-up algérienne Green Algeria qui propose aux particuliers de transformer leurs déchets organiques en gaz combustible. De même, D-Olivette, au Nigeria, qui conçoit et met à disposition des populations rurales des technologies bio-organiques, notamment des biodigesteurs domestiques, leur permettant de transformer leurs déchets domestiques en biogaz et en bio-engrais, créant à la fois plus d'énergie quotidienne pour les familles mais aussi plus d'apports en engrais pour les champs.

Au Burkina Faso, Solafrique conçoit des solutions innovantes promouvant l'utilisation de forages et pompes intelligentes à motricité solaire pour améliorer la résilience des petits producteurs agricoles du pays, en leur donnant accès à de l'eau potable et/ou d'irrigation grâce à une énergie propre, à travers un système de « pay as you go ».



Au Nigeria, Solaristique Nigeria se concentre sur la création d'énergie propre durable en concevant des congélateurs fonctionnant à l'énergie solaire fabriquée à partir de déchets recyclés. Cette innovation technologique et écologique a le potentiel de rendre de nombreux ménages plus indépendants énergétiquement tout en améliorant la chaîne du froid au Nigeria.

Alors que la Tunisie maintien le statu quo. Il est grand temps que notre pays mette l'innovation technologique au cœur de la mise en place de politiques énergétiques durables, souveraines, et résilientes. Surtout qu’actuellement, partout dans le monde s'observent des pénuries de gaz, de carburant, mais aussi de fortes augmentations des prix si bien que les coûts, tant pour les entreprises, de tous les secteurs, que pour les particuliers, se sont décuplés.



* Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie