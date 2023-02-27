بطولة دبي للتنس - مالك الجزيري يستهل مشاركته اليوم بملاقاة الاسباني فوكينا

يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 445 عالميا اليوم الاثنين مشاركته في بطولة دبي من فئة 500 نقطة بمواجهة الاسباني ايخاندرو دافيدوفيش فوكينا المصنف 31 عالميا.



وينتظر ان تنطلق المباراة على الساعة الواحدة بعد الظهر.



وهي اول مباراة يخوضها مالك الجزيري، الذي كان بلغ سنة 2018 المركز 45 عالميا، منذ خروجه من الدور السادس عشر لبطولة دروموندفيل الكندية في 15 نوفمبر الماضي.



