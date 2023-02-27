التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس - أنس جابر تحافظ على مركزها الرابع

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الرابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.



ولم يطرأ اي تعديل في قائمة اللاعبات العشر الأوليات اذ بقيت البولونية ايغا شفايتيك متصدرة، رغم خسارتها في نهائي بطولة دبي للماسترز امام التشيكية باربورا كريشيكوفا المصنفة 16 عالميا، متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالأمريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الرابع بالتونسية أنس جابر وفي المركز الخامس بالفرنسية كارولين غارسيا.



وحلت الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس واليونانية ماريا سكاري في المركز السابع والروسية داريا كستكينا في المركز الثامن والسويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع والكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر.



يذكر ان أنس جابر لم تخض منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في 19 جانفي الماضي اي بطولة لاسباب صحية حيث انسحبت من المشاركة في بطولتي الدوحة (500 نقطة) ودبي للماسترز (1000 نقطة).







