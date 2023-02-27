القبض على 151 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مجتازين الحدود خلسة

تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات تطاوين والقصرين وقبلي ونابل وسوسة وبنعروس وباجة وزغوان وجندوبة والمنستير، أول أمس السبت، من "ضبط 151 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية"، وفق ما أفاد به مساء الأحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في صفحته الرسمية على مواقع التواصل.



وأضاف المصدر أن النيابة العمومية وبعد استشارتها، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هؤلاء الأشخاص.









