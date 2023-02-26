دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يتجاوز الدحيل ويبلغ المباراة النهائية

خسر فريق الدحيل القطري أمام الهلال السعودي بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد الثمامة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك في ختام الأدوار الإقصائية التي استضافها الاتحاد القطري لكرة القدم بداية من الدور ثمن النهائي.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من النيجيري إيدوين إيغالو أربعة أهداف /سوبر هاتريك/ في الدقائق (2 و10 و48 و62) والمالي موسى ماريغا في الدقيقتين (14 و27)، وسالم الدوسري في الدقيقة (38).

وبلغ الفريق السعودي، حامل اللقب، المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة في النسخ الأربع الأخيرة، ضاربا موعدا مع /أوراوا ريد دايموندز/ الياباني، المتأهل عن منطقة الشرق، وذلك في مواجهتي ذهاب وإياب، حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض يوم 29 أفريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب يوم 6 ماي المقبل في /سايتاما/.







