تجديد الثقة في مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي

قررت إدارة شباب بلوزداد (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) تجديد ثقتها في المدرب التونسي نبيل الكوكي رغم الهزيمتين المتتاليتين المسجلتين في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم, حسبما علمت واج اليوم الأحد من رئيس مجلس الإدارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد مهدي رابحي لواج قائلا " لقد التقيت بالكوكي يوم أمس السبت للاستفسار عن الهزيمة المسجلة يوم الجمعة في منافسة رابطة الأبطال وسألته عن أسباب هذا التعثر في الوقت الذي كنا ننتظر رد فعل الفريق. وبعد تفكير عميق قررت إبقاءه في المنصب لأن الوقت ليس مناسبا لاجراء تغييرات على العارضة الفنية ".

وبعد استفادتهم من يوم راحة, أشرف التقني التونسي على حصة الاستئناف التي جرت صباح اليوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان (الجزائر).

وأضاف رابحي " قبل أن أكون رئيسا للشباب, أنا مناصرا للنادي. فالهزيمة المسجلة أمام المريخ آلمتني كثيرا وكان علينا تدارك الأمور بعد هزيمة الترجي داخل القواعد قبل أسبوع. لقد درست الأمر جيدا, واعتبرت أن إقالة الكوكي في هذا الوقت الحاسم من الموسم, لا تغير شيئا, بالعكس سيؤثر ذلك بالسلب على الفريق".

الشباب الذي لم يسجل أي هزيمة في بطولة الرابطة الأولى, يحتل صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة و بفارق ست نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة و بثلاث مباريات مؤجلة. كما أن الفريق البارز لحي" العقيبة" لا زال متأهلا في منافسة كأس الجزائر حيث سيواجه يوم 22 مارس المقبل, اتحاد الشاوية في لقاء مؤجل عن الدور السادس عشرللمنافسة.



