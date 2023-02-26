تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023- المنتخب التونسي يفشل في التاهل الى النهائيات

فشل المنتخب التونسي لكرة السلة في التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023 اثر انهزامه اليوم الاحد بالاسكندرية امام نظيره من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 68-72 في مباراته الثالثة والاخيرة ضمن النافذة الاخيرة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة الى كاس العالم 2023 (منطقة افريقيا).



وكان المنتخب الوطني يغذي امالا في التاهل الى النهائيات بعد ان اصبح يحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بانتصاره امس السبت على السنغال بنتيجة 70-53

ولحساب نفس الجولة، فاز منتخب السنيغال على نظيره الكاميروني بنتيجة 89-63 دون ان يتمكن السنيغاليون من ضمان الترشح بعد ان عادت التذكرة الاخيرة الى منتخب الراس الاخضر بانتصاره على الكوت ديفوار 79-64 ضمن المجموعة الخامسة محققا بذلك تاهله لنهائيات كاس العالم في اول مشاركة له في هذه المسابقة.

يذكر ان جنوب السودان ومصر تاهلا من خلال احتلال المركزين الأول والثاني في المجموعة السادسة كما ترشح منتخبا كوت ديفوار وأنغولا عن المجموعة الخامسة.



وفي ما يلي النتائج

المجموعة الخامسة

الاحد 26 فيفري 2023

اوغندا - غينيا 47-88

الراس الاخضر - كوت ديفوار 79-64

نيجيريا - انغولا /تقام حاليا /



المجموعة السادسة

الكاميرون - السنغال 63-89

تونس - الكونغو الديمقراطية 68-72

السودان - مصر /تقام حاليا/



