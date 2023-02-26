السفارة الامريكية في تونس تعلن عن توفير تربصات صيفية لفائدة 9 طلبة تونسيين

السفارة الامريكية في تونس تعلن عن توفير تربصات صيفية لفائدة 9 طلبة تونسيين

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 21:10قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية عن توفير تربّصات صيفية لفائدة 9 طلبة تونسيين، خلال صيف 2023.

وبينت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ان هذا التربّص يوفر فرصة للطلبة لاكتساب خبرة عملية قيّمة في بيئة دبلوماسية مشيرة الى انه على الراغبين في المشاركة فيه تقديم ترشحاتهم قبل 10 مارس.

واوضحت السفارة انه على المترشح ان يكون مسجلاً في الجامعة كطالب جامعي أو طالب دراسات عليا في وقت بدء البرنامج على أن يعود إلى الدراسة الجامعية عند الانتهاء من التدريب مشيرة الى ان التربصات تبدا في جوان 2023.






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