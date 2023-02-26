كاس تونس - النادي الافريقي والملعب التونسي والاولمبي الباجي في نصف النهائي

تاهل النادي الافريقي والملعب التونسي والاولمبي الباجي الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر، اثر فوزهم اليوم الاحد على التوالي على ملعب منزل بورقيبة (صفر-1) ونجم المتلوي (2-1) والنادي الصفاقسي (4-2 بركلات الترجيح).

وسيكتمل عقد الفرق المتاهلة الى المربع الذهبي يوم الاحد 5 مارس القادم عندما يلتقي الترجي الرياضي مع النادي البنزرتي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 13 و30د.

وكان فريق "الابيض والاحمر" توفق اليوم بسهولة في اقصاء مضيفه ملعب منزل بورقيبة من الدور ربع النهائي بهدف نظيف سجله اللاعب حمدي العبيدي في الدقيقة 52 .

كما تمكن الملعب التونسي في المنستير من ازاحة منافسه النجم المتلوي بنتيجة 2-1 والمرور الى نصف النهائي بفضل اللاعب حمزة الخضراوي الذي نجح في الدقيقة 79 من وضع حد لنتيجة التعادل (1-1) التي سيطرت على اللقاء مضاعفا النتيجة لفائدة فريقه.

وكان ابناء المدرب حمادي الدو بادروا بافتتاح النتيجة مبكرا بواسطة سند الخميسي (د7) لكن النجم المتلوي تمكن في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول من تسجيل هدف التعادل عن طريق حازم المستوري (د45).

وفي صفاقس، قلب الاولمبي الباجي الطاولة على مضيفه النادي الصفاقسي مجبرا اياه على الاحتكام الى الوقت الاضافي بعد ان عاد في النتيجة 2-2 في اواخر الشوط الثاني ليتاهل بامتياز الى المربع الذهبي بركلات الترجيح 4-2 (الوقت القانوني والاضافي 2-2).

ورغم تقدمه 2-صفر طيلة الشوط الاول وبداية الشوط الثاني بواسطة كل من اللاعبين الحسين علي (د37) وامان الله الحبوبي (د50)، فان النادي الصفاقسي فشل في الحفاظ على اسبقيته سانحا الفرصة للاولمبي الباجي ليذلل الفارق في مرحلة اولى بفضل محمد لمين با في الدقيقة 60 قبل ان يسجل هدف التعادل في مرحلة الثانية بواسطة مالك شويخ في الدقيقة 84.



وفي ما يلي نتائج الدور ربع النهائي

في منزل بورقيبة اصطناعي

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - النادي الافريقي صفر-1

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي 2-4 بركلات الترجيح (2-2 الوقت القانوني والوقت الاضافي)

في المنستير بن جنات

الملعب التونسي - نجم المتلوي 2-1



الاحد 5 مارس 2023

حمادي العقربي برادس (س13 و30د)

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي





