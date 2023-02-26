إنتر يتعرض لضربة في المنافسة على البطولة الإيطالية بتعثره أمام بولونيا

تبددت على ما يبدو آمال إنتر ميلان في الفوز بلقب بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام بولونيا بفضل هدف سجله ريكاردو أورسوليني اليوم الأحد.



وتجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة من 24 مباراة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر الذي فاز 2-صفر على إمبولي أمس السبت. ويحتل بولونيا المركز 13 برصيد 42 نقطة.

وهز موسى بارو لاعب بولونيا الشباك في الدقيقة 12 لكن الحكم لم يحتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

لكن بولونيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، عندما انطلق أورسوليني ليستغل تمريرة زميله يردي شوتن.



