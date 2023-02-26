إنتر يتعرض لضربة في المنافسة على البطولة الإيطالية بتعثره أمام بولونيا

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 16:37قراءة: 0 د, 28 ث
      
تبددت على ما يبدو آمال إنتر ميلان في الفوز بلقب بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام بولونيا بفضل هدف سجله ريكاردو أورسوليني اليوم الأحد.

وتجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة من 24 مباراة، بفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر الذي فاز 2-صفر على إمبولي أمس السبت. ويحتل بولونيا المركز 13 برصيد 42 نقطة.
وهز موسى بارو لاعب بولونيا الشباك في الدقيقة 12 لكن الحكم لم يحتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.
لكن بولونيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، عندما انطلق أورسوليني ليستغل تمريرة زميله يردي شوتن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262353



En continu...

Toutes les news...
الأحد 26 فيفري 2023 | 6 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:55 05:29
Babnet
16°
Babnet18°Babnet% 41:الرطــوبة
تونــسBabnet
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-918°-812°-713°-713°-9
  • Avoirs en devises
    22316,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   937,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   