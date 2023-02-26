تصفيات كاس العالم لكرة السلة - النافذة الافريقية الاخيرة - حسابات تاهل المنتخب الخامس

اصبح المنتخب التونسي لكرة السلة يغذي املا في التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023 بعد ان اصبح يحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعد فوزه امس على السنغال 70-53 في اطار المباراة الثانية من آخر نافذة أفريقية (المجموعة السادسة) المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2023.



ويحتفظ المنتخب التونسي بأمل التأهل لكاس العالم كأفضل ثالث. في هذه المرحلة يتقاسم المركز الثالث مع السنغال (17 نقطة لكل منهما) لكنه لا يملك مصيرن بيده.



وسيلتقي المنتخب التونسي اليوم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في اليوم الثالث الأحد بداية من الساعة 15:30



ويعد اليوم الأخير من تصفيات النافذة الاخيرة لكأس العالم لكرة السلة في إفريقيا 2023 بمزيد من التشويق والإثارة ، حيث سيتحدد الممثل الأفريقي الخامس والأخير للمشاركة في البطولة العالمية الصيف المقبل.



ويذكر ان جنوب السودان ومصر تاهلا من خلال احتلال المركزين الأول والثاني في المجموعة السادسة ، كما ترشح منتخباساحل العاج وأنغولا عن المجموعة الخامسة. وستكون البطاقة المؤهلة الأخيرة من نصيب المنتخب الذي أنهى أفضل ثالث المجموعتين.



- المجموعة الخامسة



الأحد 26 فيفري ، الجولة 12 (لواندا ، أنغولا)

13س: (توقيت تونس )

- أوغندا - غينيا (المباراة الأولى: 69-76)

س15 و30د توقيت تونس )

- الرأس الأخضر - كوتديفوار (المباراةالأولى: 69-77)

س16 - توقيت تونس )

- نيجيريا - أنجولا (المباراة الأولى: 67-70)



احتمالات التاهل .

- إذا فاز الرأس الأخضر ، فسيتأهل

- إذا فازت نيجيريا وخسر الرأس الأخضر ، ستتأهل نيجيريا

- إذا خسر الرأس الأخضر ونيجيريا ، سيحتل الرأس الأخضر المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 5-5



- المجموعة السادسة



الأحد 26 فيفري ، الجولة 12 (الإسكندرية ، مصر)

س 13 - (توقيت تونس )

- الكاميرون -السنغال (المباراة الأولى: 71-90)

س 15 و30د ( توقيت تونس

- تونس -جمهورية الكونغو الديمقراطية (المواجهة الأولى: 57-45)

س16 - ً (بتوقيت تونس)

- جنوب السودان ضد مصر (المباراة الأولى: 85-65)

يذكر انه في حالة واحدة وهي هزيمة كل من الرأس الأخضر ونيجيريا يمكن أن تفتح أبواب التأهل لمنتخب من المجموعة السادسة تونس او السنغال وفي حال فوزه.



احتمالات التاهل .

إذا فازمنتخب تونس ، فإنه سيحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة

وإذا فازت السنغال وخسرت تونس ، فستحتل السنغال المركز الثالث في المجموعة السادسة. ويبقى تاهل احد المنتخبين التونسي او السنغالي رهين هزيمة نيحيريا و الراس الاخضر في المجموعة الخامسة.



ويذكر انه من أجل تحديد أفضل فريق ثالث في المجموعتين الخامسة و السادسة ، حيث لعبت الفرق في المجموعة السادسة مباراتين أكثر من تلك الموجودة في المجموعة الخامسة ، فان نتائج مباريات الدور الأول ضد الفرق التي احتلت المركز الأخير في المجموعة الثانية في (رواندا ) و الرابعة في (كينيا) لن يتم احتسابها.



وفي حالة تعادل الفرق في المركز الثالث برصيد ( 5-5 ) ، فسيتم اتخاذ القرار بشأن الفرق في النقاط بحساب المباريات العشر.

ر/ زهو





