فرنسا : مبابي يبدي ارتياحه لاحتمالية رحيل ميسي ونيمار

أبدى الدولي الفرنسي ولاعب باريس سان جرمان لكرة القدم, كيليان مبابي, ارتياحه, في ظل احتمالية رحيل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا, عن فريق العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل, حسب ما أكده تقرير لشبكة 'لو سبورت 10', اليوم الاحد.



وزعمت الشبكة أن ميسي رفض كل عروض التجديد مع باريس. كما ترغب إدارة الفريق في إيجاد مشتر للبرازيلي نيمار مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لذات المصدر, فإن مبابي لم يتأثر كثيرا بقرار رحيل ميسي ونيمار, لأنه سيصبح النجم الوحيد في غرفة ملابس الفريق الباريسي, حيث سيصبح القائد في حالة رحيل الثنائي, وهو ما سيعزز موقفه داخل غرفة الملابس بقوة, ويجعل الجميع يستمع إلى تعليماته فقط.

وأضاف المصدر, أن مبابي سيستغل صلاحياته أيضا في تحديد الصفقات الجديدة لباريس, لتعويض الرحيل المحتمل لميسي ونيمار, ليتحول اللاعب الفرنسي بذلك إلى محور المشروع الباريسي.



