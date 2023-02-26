تصفيات كاس العالم لكرة السلة - تونس وكونغو الديمقراطية اليوم على الساعة الثالثة و النصف بتوقيت تونس

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 10:56قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) ان مباراة المنتخب التونسي ومنتخب الكونغو الديمقراطية التي كانت مقررة على الساعة الوادة بعد الزوال ( توقيت تونس ) ستنطلق اليوم الاحد على الساعة الرابعة و النصف ( توقيت محلي ) الثالثة والنصف بعد الزوال ( توقيت تونس ) .

وجاء في بلاغ للاتحاد الدولي لكرة السلة انه " بعد نتائج اليوم الثاني من النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة في أفريقيا لكرة السلة ، ومن أجل حماية نزاهة المنافسة ، ستجري مباراتا تونس مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون مع السنغال ( المجموعة السادسة) اليوم الأحد حسب الأوقات التالية:

- الكاميرون - السنغال الساعة 14:00 مساءً توقيت محلي (س 13 توقيت تونس)
- تونس - الكونغو الديمقراطية الساعة 16:30 مساءً توقيت محلي (س 15 و30د توقيت تونس)

واضاف بلاغ الفيبا انه سيتم اجراء جميع المباريات الأخرى في اليوم الأخير في الوقت المحدد الأصلي.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة السلة يلاحق امل التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023 ويحتاج للفوز اليوم في مباراته على نظيره الكونغولي ( المجموعة السادسة) لكن ذلك يبقى ايضا رهين نتائج مقابلات اخرى في المجموعة الخامسة في البرنامج اليوم.

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