حقق المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم بالاسكندرية فوزا معنويا هاما على نظيره السنغالي بنتيجة 70-53 في مباراته الثانية ضمن النافذة الاخيرة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة الى كاس العالم 2023 (منطقة افريقيا).



ويلاحق المنتخب التونسي املا في التاهل الى كاس العالم كافضل صاحب مركز ثالث. ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بمعية منتخب السنغال ب17 نقطة

ولحساب نفس الجولة فاز اليوم منتخب جنوب السودان الذي ضمن تاهله الى نهائيات كاس العالم على منتخب الكونغو الديمقراطية 82-61

ويواجه المنتخب التونسي في مقابلته الثالثة والاخيرة في النافذة الاخيرة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم غد الاحد على الساعة 13.



وكان المنتخب لوطني انهزم امس امام نظيره المصري 67-71 بمدينة الاسكندرية في مباراته الاولى ضمن النافذة الاخيرة من تصفيات المجموعة السادسة .

وتتاهل الى المونديال المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الخامسة والسادسة بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث الأفضل في المجموعتين.



الترتيب الحالي نقاط لعب



جنوب السودان 21 11

مصر 18 10

تونس 17 11

السنغال 17 11

الكونغو الديمقراطية 15 11

الكامرون 13 10





لاعبو المنتخب التونسي "الفوز على السنغال يفتح باب الامل للتأهل للمونديال" (تصريحات)

حقق المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم بالاسكندرية فوزا معنويا هاما على نظيره السنغالي بنتيجة 70-53 في مباراته الثانية ضمن النافذة الاخيرة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة الى كاس العالم 2023 (منطقة افريقيا).



واثر نهاية اللقاء اليوم في قاعة الاسكندرية احتفل لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة بالانتصار المستحق اليوم واعرب عدد منهم عن سعادتهم بالانتصار الباهر على المنتخب السينغالي بنتيجة 70-53 ، هاتفين باسم تونس عاليا بعد الفوز . واعتبروا في تصريحات للصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة " ان تحقيق الفوز على السنغال اليوم يفتح باب الامل للترشح لنهئايات كاس العالم 2023 .



وأكد اللاعب أشرف القنوني أنّ هذا الانتصار يعد رسالة مباشرة للمشككين في المنتخب الوطني التونسي، وقال ان الفوز " جاء في الوقت المناسب للرفع معنويات و منسوب الثقة لدى اللاعبين. "

وأوضح أنّ هذا الانتصار سيمثل انطلاقة هامة للمنتخب الوطني التونسي في طريقه نحو بلوغ المونديال.

ومن جهته قال فراس الحياني أنّ نتيجة لقاء اليوم سيكون لها وقع ايجابي على معنويات اللاعبين ويجعلهم أكثر أريحية في مقابلة الغد أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.



و اعرب علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة عن شكره لجميع اللاعبين عن المردود الذي قدموه في مباراتهم اليوم مع السينغال بما ساعدهم على تحقيق الفوز ، مبرزا أنّ هذا الجيل من اللاعبين سيعمل على ان ينسج على منوال الجيل السابق الذي توّج ببطولة افريقيا في 2011 و 2017 و 2021، و تأهل لأولمبياد لندن 2012 ومونديال 2019.

وأضاف في تصريح للصفحة الرسمية للجامعة " أنّ العناصر الوطنية، ستواصل العمل بنفس الحماس، مع وجود عناصر الخبرة التي يمثلها مكرم بن رمضان و مايكل رول، لبلوغ أهداف المرحلة القادمة، وفي مقدمتها التأهل للمونديال، مشيرا الى غياب اللاعبين فراس العشي و هيثم سعادة و ياسين التومي ".



ويلاحق المنتخب التونسي املا في التاهل الى كاس العالم 2023 كافضل صاحب مركز ثالث. ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بمعية منتخب السنغال بـ17 نقطة.





