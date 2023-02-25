واعتبر المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الخطاب الرئاسي حمل شحنات عنصرية باتجاه كل الافارقة ، وحتى الخطاب التعديلي الذي نشرته صفحة رئاسة الجمهورية لم يمنع من تسجيل اعتداءات بالجملة على المواطنين جنوب الصحراء ، معتبرا أنه يجب على تونس أن تكون مثالا في التعايش الانساني بعيدا عن التفرقة والوصم العنصري الذي يغذي ظاهرة العنف في البلاد.وبين بأن وضعية الافارقة غير القانونية لايمكن بأي حال أن تكون مبررا للاعتداء على حرماتهم الجسدية ، فكل مواطن أجنبي في تونس له نفس الحقوق والواجباب في اطار القانون ، داعيا الى خطاب رئاسي أكثر تهدئة ومتجانس مع خيارات البلاد التاريخية في الانفتاح والتسامح مع كل الثقافات والالوان والاعراق.وطالب باسم المنتدى رئيس الجمهورية الى الاعتذار لكل الافارقة في تونس، معتبرا خطاب الرئاسة مناهضا لمبادئ الامم المتحدة والمواثيق الدجولية التي صادقت عليها تونس في هذا الاتجاه.من جهتها بينت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد بأن كل أشكال الوصم ضد الافارقة تخلق نزعات عنصرية تجاههم وهذا يعتبرا عملا لا انسانيا ، مطالبة بضرورة العمل على نبذ العنصرية ضد الافارقة لان تونس في جوهرها دولة افريقية وهبت اسمها لكل القارة.وأوضحت أن النقابة الوطنية للصحفيين تقف الى جانب كل القضايا العادلة التي تراعي حقوق الانسان من كل الالوان والاجناس والاعراق ، مشددة على أهمية العمل على تفادي الاخطاء التي تدخل البلاد في عمليات عنصرية لا تليق بتاريخ البلاد.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان خلال الاسبوع المنقضي أشار الى وجود ترتيبات اجرامية لتوطين الافارقة جنوب الصحراء بالبلاد التونسية ، واصفا ذلك بالمؤامرة التي تستهدف الامن القومي.