دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم السبت جميع منظوريها من الاطباء المقيمين والداخليين وعموم الاطباء، إلى التبليغ عن حوادث العنف المستهدفة للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في أقسام الاستعجالي، بعد أخذ موافقتهم وذلك بغرض توفير المرافقة القانونية والاجتماعية عبر الاتصال بالأرقم التالية:

29084306 ـ 25580142 ـ 56391716

وقالت المنظمة في بلاغ نشرته على صفتحها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن هذا البلاغ يتنزل في إطار ترسيخ مبدأ الحقوق الانسانية الكونية وخاصة منها الحق في الصحة للجميع دون تمييز على اساس اللون او الجنسية وإيمانا منا بالتضامن الإنساني مع المهاجرين.ات الأفارقة جنوب الصحراء.

واعتبرت في ذات البلاغ أنه في صورة تبين ان المتعرض للعنف كان محتجزا او تم حجز وثائقه الرسمية او تم ارغامه على العمل اجبارا او دون اجر فان هذا المتضرر هو ضحية اتجار بالاشخاص و عليه يجب اعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص من اجل حمايته عبر رقمها الاخضر

80104748

كما دعت إلى التطوع من أجل تقديم الإحاطة الطبية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالتشارك مع جملة من منظمات المجتمع المدني و الحقوقي ، متوجهة للأطباء بالتذكير بأن الاختبار الطبي هو اختبار يخضع لمبدأ وواجب السر الطبي وسرية الفحص ولا يمكن في اي حال من الاحوال قبول حضور اي شخص خارج عن الاطار الطبي في قاعة الاختبار.







