نظم "حزب الجمهورية الثالثة"، عشية اليوم السبت بالعاصمة، اجتماعه السنوي الأول، الذي خصص لعرض تجربة انطلاقه في العمل منذ سنة، وأهم مكونات برنامجه المستقبلي السياسي والإقتصادي والاجتماعي، الرامي الى ترشيح أحد قياداته الى منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع خطة للاصلاح الاقتصادي والحفاظ على دعم الدولة للفئات الشعبية.واستعرضت رئيسة الحزب ألفة الحامدي، في كلمة ألقتها أمام العشرات من أنصار الحزب واغلبهم من الشبان، انطلاقة الحزب في ظل صعوبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرة الى أن المسألة الاقتصادية هي في صدارة اهتمام حزبها تحت "شعار الاقتصاد هو السياسة والسياسة هي الاقتصاد"، وذلك في اطار ترسيخ الهوية التونسية وفي كنف الدولة المدنية.ودعت الشباب الى الايمان بثقافة العمل ومزيد الاقبال على الحياة السياسية، مبرزة ضرورة اصلاح الادارة والتعليم والصحة وترسيخ الحرية الاقتصادية وخلق الثروة وارساء الامن الغذائي والحفاظ على دور الدولة الاجتماعي في دعم الطبقات الشعبية، الى جانب مقاومة المديونية وحماية البيئة والمحيط، ولاسيما السواحل التي تعيش منها الاف العائلات عبر السياحة والصيد البحري، وفق تعبيرها.وأفادت بأن حزبها سيشرع في الايام القريبة في تنظيم هياكله الجهوية، وفي عملية اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، مشيرة الى أنه سيكون لبرنامج حزبها اولويات استراتيجية، أهمها إعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، وتقديم شكاية الى محكمة التجارة الدولية في الضرر الذي ألحقه اتفاق التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي بالشعب التونسي، وفق تقديرها، والمطالبة بإسقاط الديون.يشار الى أن ألفة الحامدي، كانت قد أعلنت عن تأسيس "حزب الجمهورية الثالثة" في فيفري 2022 وعقد مؤتمره التأسيسي في جوان من نفس السنة.