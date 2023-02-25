وفاق سطيف يعلن رسميا فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي

اعلن نادي وفاق سطيف اليوم السبت انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي.

وأوضح المدير العام للشركة التجارية للوفاق الرياضي السطايفي بلاك إيقلز إبراهيم العرباوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت "بعد مفاوضات انطلقت عقب الخسارة التي مني بها رفقاء القائد عبد المؤمن جابو في إطار الجولة ال 17 من البطولة الوطنية أمام المضيف أمل الأربعاء بملعب الأخير بنتيجة 3 أهداف مقابل 1، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقد مدرب الفريق شهاب الليلي بالتراضي".

و أضاف ذات المتحدث أن هذا الإجراء "سيسمح للمدرب الجديد بلال دزيري ابتداء من مقابلة الجولة ال18 التي يستقبل فيها الوفاق نجم مقرة مساء اليوم

فوق أرضية ملعب الثامن ماي 1945 بسطيف, بالتواجد وتوجيه تشكيلته من دكة البدلاء على اعتبار أن الإدارة قامت بجميع الإجراءات للحصول على الإجازة بصفة استباقية".

وأكد العرباوي أن حركة تغيير المدربين التي شهدها الوفاق السطايفي منذ بداية الموسم (بلال دزيري رابع مدرب خلال الموسم الجاري 2022-2023) كانت في مستهلها اضطرارية بسبب انسحاب الفني المصري حسام البدري رغم تمسك إدارة الفريق بخدماته ثم بسبب النتائج الفنية, لأن إدارة الفريق متمسكة بتحقيق هدف اعادة الفريق إلى المنافسة القارية خلال الموسم المقبل وذلك لن يتحقق إلا بالتواجد في إحدى المراتب الثلاث الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.



