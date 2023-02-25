سيدي بوزيد: منطقة "دوار السلاطنية" سكانها ضحايا الارهاب في انتظار من ينتشلهم من العزلة والفقر والحرمان

وات - تحرير: كوثر الشايبي - في الطريق الى منطقة "دوار السلاطنية" بولاية سيدي بوزيد، اعترضنا الشيخ السبعيني لمين حبلاني، راكبا حماره، بعد ان حمله بما تيسر من قوت له (قليلا من العشب والنبات) وقفة بها كمية من الخبز لعائلته، كان الحمار يسير بخطى متثاقلة كأنه يتقاسم ضيق الحال وضنك العيش وتعب الحياة مع صاحبه.



ابواب ونوافذ أغلب المنازل موصدة بمنطقة "دوار السلاطنية" الواقعة بجبل "مغيلة" المصنف منطقة عسكرية مغلقة والتابع لمعتمدية جلمة، فقد نزح سكانها الى المدينة هروبا من وضع غير آمن وظروف اجتماعية صعبة، ومن عدم توفر أبسط مقومات العيش الكريم، فالمنطقة تفتقر لنقل ريفي ومدرسي ولمركز رعاية أساسية يقدم الخدمات الصحية وللماء الصالح للشرب فكل المرافق تبعد عشرات الكيلومترات والوصول اليها مكلف وشاق.



لمين حبلاني شيخ سبقت دموعه كلامه وهو يحدثنا عن فقره ومعاناته من شظف العيش وضيق الرزق وصعوبة الحصول على الخدمات مهما كانت بسيطة في "دوار السلاطنية" طيلة 73 سنة من عمره، ترتعش يده وهو يحدثنا عن سكنه في منزل على وجه الفضل، بعد أن غادره مالكه، وأقسم أنه كان سيرحل لو سمحت له الظروف بذلك، فهو مجبر على البقاء لصعوبة ظروفه المادية، اصبح يشتهي شراء كمية من الغلال عند رؤيتها في الأسواق، فظروفه المادية تمنعه ومقدرته الشرائية تعوزه.



عن الوضع في "دوار السلاطنية"، قال لمين حبلاني أن مصالح الدولة أنجزت الطريق والبئر العميقة، الا انها لا تزال مغلقة منذ سنوات، وما زال السكان ينتظرون تزويدهم بمياه الشرب بعد أن تم تركيز الحنفيات منذ حوالي سنة، فيضطرون لشراء الصهاريج ب30 دينارا الواحد، واضاف انه في حال مرض احدهم يجد نفسه مجبرا على التوجه الى مستشفى مدينة جلمة نظرا لعدم توفر الخدمات الصحية بمركز الرعاية الأساسية بشكل منتظم.



كان الجبل يمثل مورد رزق لسكان المناطق المتاخمة له، ولكن الوضع قد تغير وأصبح غير آمن بعد أن شهد تحركات لمجموعات ارهابية منذ سنة 2014، وزرعت فيه الألغام ما حال دون دخوله وأثر على حياة الناس، فغادر أغلب السكان المنطقة.



هنا في "دوار"السلاطنية" خوف وعزلة وظروف اجتماعية صعبة وأغلب العائلات غادرت، ورفض عدد من سكان المنطقة الذين التقت بعدد منهم صحفية "وات" الحديث لوسائل الاعلام حول وضع المنطقة رفضا قاطعا، وكيف لا يرفضون وقد قتل خليفة السلطاني يوم 3 جوان 2017 على يد مجموعات ارهابية متمركزة بجبل "مغيلة" على خلفية تصريحات لوسائل اعلامية، وكذلك شقيقه مبروك السلطاني يوم 13 نوفمبر 2015 في الجبل أيضا.



كانت منطقة "دوار السلاطنية" موضوع اجتماعات ولقاءات اتخذت فيها اجراءات وقرارات لتحسين عيش سكان المنطقة ، لم تنفذ الى حد الآن على ارض الواقع، ففي 6 جوان 2017 انعقد اجتماع مشترك بين عدد من الوزارات واتخذت على اثره جملة من الاجراءات أهمها إحداث مركب طفولة وحفر بئر عميقة سنة 2017 وبرمجة منطقة سقوية سنة 2018 في حدود 50 هكتارا وبكلفة 450 مليون، ووعد المسؤولون بالعمل على إحداث 2 مجامع تنمية فلاحية مع تكفل وزارة المرأة بتمويل وتقديم قروض لأصحاب الشهائد العليا بالمنطقة لإحداث مشاريع، وتسهيل وتعجيل الحصول على رخص النقل الريفي لمتساكني المنطقة لنقل التلاميذ ولفك عزلة الدوار.



من جانبها أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية نصيري في تصريح ل"وات"، أن مشروع الفضاء النموذجي للأسر ب "دوار السلاطنية" الذي تعتزم الوزارة إنجازه، سيكون جاهزا سنة 2024، وسيوفر خدمات متنوعة لفائدة أفراد الأسرة، وبينت أن الوزارة رصدت للمشروع اعتمادات ماليّة اجمالية تقدر بـحوالي 6 مليون دينار تشمل الدراسات والبناء والتجهيز، ويهدف إحداث هذا الفضاء إلى مرافقة الأسر ومساعدتهم على القيام بوظائفهم والإحاطة والمرافقة الاجتماعيّة والاقتصادية والصحية والنفسية لأفراد الأسرة والوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والحماية منها، إلى جانب التخفيض من نسب الظواهر الاجتماعيّة المستجدّة والمهددة للتماسك الأسري.



"دوار السلاطنية" المتاخم لجبل "مغيلة" المنطقة العسكرية المغلقة، تجمع سكني بمنطقة تضاريسها وعرة وتمثل تسلسل لمجموعة من المرتفعات والأودية المتفرعة عن الجبل يقتات سكانها على ما يتوفر في الجبل من مراعي وحطب ونباتات جبلية، ويوفرون الماء من عيونها، الا ان التحركات للمجموعات الارهابية التي شهدها الجبل قد حوله الى "غول" مخيف كما قالت الفقيدة أم خليفة ومبروك السلطاني ضحايا الارهاب في تصريح سابق ل"وات".



اكد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح ل "وات"، انه من باب استمرارية الدولة، تواصل السلط الجهوية الالتزام بكل تعهداتها، لكنه بين في ذات الوقت ان المعالجات السابقة كانت بطريقة خاطئة لأنه تم العمل على الأشخاص ولم تتم صياغة برنامج تدخل شامل من أجل مد يد المساعدة لمنطقة "دوار السلاطنية" والخروج بها من الفقر وتقديم مقومات الصمود لسكانها، واوضح أنه اضافة للمجهود الأمني الكبير الناجح في مثل تلك المناطق في الحرب على الارهاب، كان لا بد من استراتيجية أخرى بهدف توطين السكان ودحر الارهاب واعتبر ان جميع الآليات التي تم اعتمادها لم تتضمن رؤية تنموية شاملة.



كما ذكر أن ادراج المنطقة ضمن مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية، وهو برنامج تدخل في عدة ولايات، لم يأخذ بعين الاعتبار أن "دوار السلاطنية" منطقة عسكرية مغلقة ولا يمكن تمكين المواطنين من الثروة الغابية الموجودة بها، ولذلك فانه رغم نجاح المشروع في عدة ولايات اخرى، فقد فشل في ولاية سيدي بوزيد، وقد انجز منه جزء يتمثل في قرابة 1340 هكتارا من الزيتون، تم تسليمها للمواطنين ولم تنجز المنطقة السقوية الى حد الآن.



وتعهد حمدي بأن تكون المعالجات المستقبلية أكثر عمقا وتكون اثر استشارة واسعة لكل المصالح، تمكن من احداث نهضة حقيقية في المجتمع المحلي وتنمية مندمجة شاملة، معتبرا ان الحلول التي تأتي في اطار ردود فعل آنية وغير مدروسة لا تقدم نتائج.



على تخوم جبل "مغيلة" أين تنتصب مساكن عائلات "دوار السلاطنية"، أنجز فقط الطريق، اثر وفاة الطفل مبروك السلطاني، وقال أحد السكان بخصوصه انه "تم تعبيده ليتمكن المسؤولون من الوصول إلى منزل الضحيتين، حيث لم يقدم تجهيزه إضافة في واقع المنطقة الذي لم يتغير والتي بقيت معزولة وسكانها مقصيون من دائرة اهتمام الدولة.



كوثر



