وزارة التجارة: رفع أكثر من 12 ألف مخالفة اقتصادية خلال الفترة المنقضية من سنة 2023

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، عن رفع أكثر من 12 ألف مخالفة اقتصادية خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 .



وأكدت الوزارة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، تسجيل تحسن ملحوظ للتزويد بالمنتجات الأساسية عقب تشديد الرقابة على الطرقات والمخازن من قبل الوحدات المشتركة للأمن والمراقبة الاقتصادية.



كما وقع تسجيل ارتفاع للكميات المتدفقة على سوق الجملة بئر القصعة، لتناهز نسبة 55 بالمائة لمادة البطاطا و 40 بالمائة للبصل الجاف، بحسب المصدر ذاته



ووقع ضبط 4422 مخالفة تتعلق بالممارسات الاحتكارية و 6507 مخالفة تخص شفافية المعاملات، إلى جانب 102 مخالفة تتعلق بالاستخدام غير المشروع للمواد المدعومة.



وتم حجز خلال الفترة نفسه ، كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية، منها 144 ألف بيضة و 157 طن من مشتقات الحبوب و 70 طن من السكر و 104 آلاف علبة مصبرات، إضافة إلى 29 طن من القهوة و 38 ألف لتر من الحليب.



