نابل: حوالي 70 مشاركا في الدورة السادسة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني

تم مساء أمس الجمعة، افتتاح معرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني بنابل في دورته السادسة التي تتواصل إلى غاية 5 مارس القادم، وذلك بالشراكة بين شركة معرض نابل والديوان الوطني للصناعات التقليدية، ويمثل المعرض فرصة لحوالي 70 عارضا وعارضة من وداخل الولاية وخارجها للتعريف بمنتوجاتهم من والترويج لها من بينهم عدد من الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجيات الخصوصية



وأبرز مدير معرض نابل نجم الدين بلحاج، اليوم السبت، في تصريح لصحفية (وات)، ان هذا المعرض يمثل فرصة لترويج المنتوج التقليدي للحرفيين في عديد المجالات منها الفخار واللباس والنسيج اليدوي من الزربية الى المرقوم والكليم، معربا عن أمله في أن يشهد المعرض إقبالا من قبل المواطنين لاسيما وان هناك تخفيضات في أسعار المنتوجات المعروضة



وأكد في هذا السياق، على أهمية دعم الحرفيين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد من خلال العمل على الرفع من قدرات القطاع للمساهمة في التنمية، مشيرا الى ان هذه التظاهرة تمكن من التقارب بين الحرفيين من مختلف الولايات وتبادل الأفكار ومزيد إكساب المنتوج التقليدي قيمة أكبر من خلال تطويره .



وأكد الحرفيون المشاركون على أهمية هذه المعارض في خلق فرص جديدة لتسويق منتوجاتهم والتعريف بها على نطاق واسع، مؤكدين قدرة الحرفيين على الإبداع في كافة المجالات بهدف الحفاظ على الصناعات التقليدية وتطويرها ، ودعوا الى التكثيف من مثل هذه التظاهرات حتى يتمكنوا من ترويج منتوجاتهم التقليدية لاسيما وأن مسألة الترويج تعتبر من المشاكل التي يعاني منها الحرفيون بالإضافة الى عدم توفر بعض المواد الأولية



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