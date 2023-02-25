الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة ينفذ تجمعا عماليا ومسيرة سلمية دفاعا عن الحق النقابي

نفذ الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة، اليوم السبت، تجمّعا عماليا أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بإشراف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البرباري، تلته مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة واستقرت أمام مقر الولاية وتم خلالها رفع شعارات "منددة بهرسلة النقابيين وضمان الحريات العامة والفردية".

وقال البرباري في خطابه إنهم رحبوا بيوم 25 جويلية شرط فتح حوار، لافتا إلى أن النقابيين " أوفياء لمبادئهم وسيتم التصدي لكل حكومة تمس من الشعب" على حد تعبيره.

وبين أن التجمعات العمالية تأتي لإبلاغ السلطة أن شعب تونس وعمالها مع المنظمة الشغيلة مندّدا بالإيقافات التي طالت مؤخرا عددا من النقابيين مؤكدا أنها" لن ترهبهم" .

وإعتبر أن طرد الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية، فضيحة دولية.

وأشار في تصريح ل"وات" إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم اليوم تجمعات عمالية ومسيرات سلمية بخمس ولايات (سليانة وباجة والمهدية وقابس وقفصة)، وستنتظم يوم السبت القادم مسيرة وطنية بتونس العاصمة احتجاجا على قانون المالية والوضع السياسي والوضع الإجتماعي ودفاعا عن الحق النقابي

وأضاف أن الوضع الإجتماعي والسياسي متردّ وأن نسبة الفقر ارتفعت مقارنة بسنة 2021 لافتا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل يدافع على الديمقراطية والحقوق والحريات

وفي تعليقه على الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، إعتبر فيه البرباري " تخوين لجميع مؤسسات الدولة "على حد تعبيره.

من جهته أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة، أحمد الشافعي بأن التجمع العمالي يأتي لدعم الحق النقابي ولحماية المسؤول النقابي وللمطالبة بإطلاق سراح أنيس الكعبي

وذكر الشافعي في سياق أخر بجملة من المطالب الجهوية التي لم تتحقق بعد بما في ذلك بعث مركبات فلاحية وتعطل أشغال إنجاز المستشفى الجهوي بمكثر وتمديد الخط الحديدي رقم 6 إلى مركز الولاية

يشار الى أن التجمعات العمالية والمسيرات الإحتجاجية جاءت تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 3 فيفري الجاري













