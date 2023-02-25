الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية ينظم تجمعا ومسيرة عمالية احتجاجا على "استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل"

نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، صباح السبت، تجمعا عماليا شفع بمسيرة أشرف عليها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية حفيظ حفيظ .

واعتبر حفيظ، في تصريح إعلامي، هذا التحرك "رد فعل على ما وصفه بالحركات التصعيدية من السلطة التنفيذية واستهدافها للاتحاد العام التونسي للشغل".

واوضح أن "الايقاف الأخير لأنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات يعد تحريضا واضحا وصريحا من قبل رئيس الجمهورية ضد المنظمة الشغلية".

وبين أن الايقاف تزامن مع "اجرءات استفزازية موجهة للاتحاد قصد ارباكه تمثلت في إقدام وزير الصحة على التفاوض مع تنسيقية ورفضه التفاوض مع الجامعة العامة للصحة علاوة على استقبال رئيسة الحكومة لأمين عام منظمة نقابية موازية".

وأكد حفيظ أن عددا من الإجراءات الأخرى، على غرار استدعاء 16 نقابيا من قطاع النقل للتحقيق معهم أمس الجمعة، زادت في "قناعتنا باستهداف السلطة التنفذية للاتحاد".

وشدّد المتحدث على أن العمل النقابي مكسب لا يمكن التفريط فيه أو المس منه وهو من الخطوط الحمراء يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية "وسنعمل على حمايته والدفاع عنه".

وأضاف، في ذات السياق، أن "العلاقات متوترة مع الحكومة التي لم تلتزم باتفاق 14 سبتمبر خاصة فيما يتعلق بإلغاء المنشور عدد 21 الذي يقيد المفاوضات ويجعلها مشروطة وغير حرة وغير تلقائية.

وأردف، أيضا، إن أرئيسة الحكومة عرضت القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية "بصفة انفرادية" وتم تغيير عنوانه من "حوكمة المؤسسات العمومية إلى حوكمة مساهمات الدولة في هذه المؤسسات".

ولفت إلى أن هذا الإجراء يتيح لكل المؤسسات العمومية أن تفرط في نسب من الأسهم لفائدة الخواص وتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات خفية الاسم معروضة على البورصة ويسهل التفريط فيها.

وأكد حفيظ، في سياق آخر، على أن الاتحاد على وشك إعداد الورقات الأولية التي ستعرض على منتدى "تونس المستقبل" ثم على السلطة التنفيذية قصد انقاذ تونس.

واعتبر أن هذا التمشي "فرصة للجميع للتشارك في القطع مع الانفراد بالقرار وإعادة البوصلة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخروج من الوضع الخطير الذي تعيشه بلاد".

وبين المتحدث، من جهة أخرى، أن الاتحاد العام التونسي للشغل "لا يعترض على المحاسبة والكشف عن المسؤوليين عن الفساد والمتورطين في اي شكل من اشكال انهاك الدولة وتأزم الأوضاع".



