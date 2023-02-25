شهدت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من 01 الى 20 فيفري الجاري، زيادة في عدد الوافدين على الجهة فاقت 100 بالمائة وذلك بعد ان بلغ عدد المقيمين بالوحدات السياحية بسوسة والقنطاوي 40199 حريفا مقابل 20039 حريفا توافدوا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.



وأضاف القايد في تصريح ل"وات" على هامش احتفال المندوبية الجهوية للسياحة، مساء امس الجمعة، باليوم العربي للسياحة، ان الجهة السياحية سوسة القنطاوي سجلت خلال نفس الفترة زيادة ب 168٫3 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 114182 ليلة مقابل 42555 ليلة بالسنة الماضية



ولاحظ القايد ان هذه الأرقام كان لها انعكاس ايجابي على كامل الفترة الممتدة من غرة جانفي الى غاية 20 فيفري الجاري، حيث تم تسجيل زيادة ب 100٫7 بالمائة في عدد الوافدين الذين بلغ عددهم 90322 حريفا مقابل 44994 حريفا بالسنة الماضية، كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب166٫6بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 264875 ليلة مقابل 99341 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية



ولفت الى ان ولاية سوسة سجلت زيادة ب 6٫4 بالمائة في عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة من 11 الى غاية 20 فيفري الجاري، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المرجعية 2019 حيث بلغ عدد السياح الوافدين على الجهة 20144 حريفا مقابل 18935 حريفا زاروا الوحدات السياحية في سنة 2019



يذكر ان الاحتفال بيوم السياحة العربي الذي وضعته المنظمة العربية للسياحة تحت عنوان " شمولية المقاصد العصرية من اجل تطوير المقاصد السياحية " مثل مناسبة لتكريم نخبة من الفاعلين في القطاع السياحي الذين كانوا سندا لمصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة من مصالح الولاية والبلديات والمصالح الأمنية ومؤسسات إيواء سياحي ومطاعم سياحية ووكالات اسفار، بالإضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية.



