أدان رئيس الاتحاد الافريقي موسى أحمد فقي، أمس الجمعة، " بشدّة" ما وصفه بـ "التصريحات العنصرية الصّادمة " للسلطات التونسية التي استهدفت الأفارقة، مؤكدا أنها تتنافى مع قوانين وروح المنظمة ومبادئها التأسيسية، وفق بيان نشر على موقع المنظمة عبر شبكة الانترنات
وأفاد البيان أنه بتكليف من رئيس الاتحاد، تم استقبال ممثل تونس الدائم لدى الاتحاد، من قبل الممثل الشخصي لرئيس الاتحاد ومفوض الاتحاد الافريقي للصحة والشؤون الانسانية للتشاور العاجل وتسجيل انشغال وقلق الاتحاد الافريقي حيال شكل ومضمون التصريحات التي استهدفت الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد
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وذكّر رئيس الاتحاد في بيانه جميع الدول وخاصة الأعضاء في الاتحاد بالالتزام بضرورة الإيفاء بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية وصكوك الاتحاد الافريقي ذات الصلة بمعاملة المهاجرين واحترام كرامتهم، بقطع النظر عن الأماكن التي قدموا منها و الامتناع عن « خطاب الكراهية العنصري » الذي قد يتسبب في إلحاق الأذى بالناس وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية
وجدّد في ذات البيان التزام الاتحاد بدعم السلطات التونسية في التعاطي مع تحدّيات ملف الهجرة لجعلها آمنة وكريمة ونظامية
وأفاد البيان أنه بتكليف من رئيس الاتحاد، تم استقبال ممثل تونس الدائم لدى الاتحاد، من قبل الممثل الشخصي لرئيس الاتحاد ومفوض الاتحاد الافريقي للصحة والشؤون الانسانية للتشاور العاجل وتسجيل انشغال وقلق الاتحاد الافريقي حيال شكل ومضمون التصريحات التي استهدفت الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد
اقرأ أيضا: تونس تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي وترفض ما ورد فيه من 'عبارات واتهامات غير صحيحة'
وذكّر رئيس الاتحاد في بيانه جميع الدول وخاصة الأعضاء في الاتحاد بالالتزام بضرورة الإيفاء بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية وصكوك الاتحاد الافريقي ذات الصلة بمعاملة المهاجرين واحترام كرامتهم، بقطع النظر عن الأماكن التي قدموا منها و الامتناع عن « خطاب الكراهية العنصري » الذي قد يتسبب في إلحاق الأذى بالناس وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية
وجدّد في ذات البيان التزام الاتحاد بدعم السلطات التونسية في التعاطي مع تحدّيات ملف الهجرة لجعلها آمنة وكريمة ونظامية
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