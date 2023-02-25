وزير الصحة: الوزارة تعمل على توسيع الشراكة مع البنك الدّولي في مجالات البحث العلمي والابتكار الرقمنة وتصدير الخدمات الصحّية

أكّد وزير الصحة علي المرابط ، أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكة مع البنك الدّولي في مجالات البحث العلمي والابتكار ورقمنة الصحّة وتطوير تصدير الخدمات الصحّية.



وبين الوزير، خلال جلسة عمل جمعته مع وفد من البنك الدّولي يتقدّمه ألكسندر أرولبيو الممثّل المقيم للبنك الدّولي بتونس بحضور إطارات الهياكل المعنيّة بالوزارة ، أنّ الوزارة تعمل على بناء رؤية مستقبليّة لقطاع الصحّة في أفق 2050 ، تستجيب لتطلّعات المواطنين في تغطية صحّية شاملة استنادا لمخرجات الحوار المجتمعي حول إصلاح السّياسات الصحّية.



وثمّن وزير الصحّة، خلال هذه الجلسة التي خصّصت لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج التّعاون والشّراكة بين وزارة الصحّة والبنك الدّولي في مجال مجابهة جائحة كوفيد-19 وجملة من المشاريع الأخرى، برنامج التّعاون مع البنك الدّولي ومعاضدته المجهود الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 ولدعم القطاع الصحّي خاصّة في الخطّ الأوّل والطبّ الوقائي.



ومن جهته أعرب الممثّل المقيم للبنك الدّولي بتونس عن الاستعداد الدّائم لمواصلة التّعاون مع وزارة الصحّة وتعزيز ركائز المنظومة الصحّية التونسيّة على المستويين القريب والبعيد.



