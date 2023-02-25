فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لطائرة عسكرية أوكرانية

فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لطائرة عسكرية أوكرانية

Publié le Samedi 25 Février 2023 - 11:37قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة نقل أوكرانية، نزلت محترقة إلى مصيرها المشؤوم، لتتحطم تماما في فيديو "مروع".

ووفقا لحساب "كراش ريبورت" المختص بحوادث الطائرات، وثق فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة النقل العسكرية الأوكرانية "آن 26"، بالقرب من منطقة جوكيفتسي في كييف.

وأظهر الفيديو الطائرة الكبيرة وهي تهبط بسرعة كبيرة بعد أن أصيبت مؤخرتها، لتتحطم في حقل مفتوح وتنفجر بالكامل.

ومن غير المعروف عدد الضحايا داخل الطائرة الأوكرانية، التي يبدو أنها تعرضت لضربات روسية خلال مواجهات ترتفع حدتها بين روسيا وأوكرانيا.

وتعتبر طائرة أنتونوف "An-26" طائرة نقل مدنية وعسكرية بمحركين توربيني، تم تصميمها وإنتاجها في الاتحاد السوفيتي من عام 1969 إلى عام 1986.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262295



En continu...

Toutes les news...
السبت 25 فيفري 2023 | 5 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
Babnet
18°
Babnet20°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1317°-919°-711°-716°-5
  • Avoirs en devises
    22316,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   937,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   