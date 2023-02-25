فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لطائرة عسكرية أوكرانية

وكالات -

أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة نقل أوكرانية، نزلت محترقة إلى مصيرها المشؤوم، لتتحطم تماما في فيديو "مروع".ووفقا لحساب "كراش ريبورت" المختص بحوادث الطائرات، وثق فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة النقل العسكرية الأوكرانية "آن 26"، بالقرب من منطقة جوكيفتسي في كييف.وأظهر الفيديو الطائرة الكبيرة وهي تهبط بسرعة كبيرة بعد أن أصيبت مؤخرتها، لتتحطم في حقل مفتوح وتنفجر بالكامل.ومن غير المعروف عدد الضحايا داخل الطائرة الأوكرانية، التي يبدو أنها تعرضت لضربات روسية خلال مواجهات ترتفع حدتها بين روسيا وأوكرانيا.وتعتبر طائرة أنتونوف "An-26" طائرة نقل مدنية وعسكرية بمحركين توربيني، تم تصميمها وإنتاجها في الاتحاد السوفيتي من عام 1969 إلى عام 1986.