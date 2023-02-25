يراهن الاتحاد المنستيري عندما يلاقي غدا الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بمدينة لوبومباشي مازمبي الكونغولي في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على العودة بنتيجة إيجابية للمحافظة على صدارته.

ويملك الاتحاد المنستيري 4 نقاط في رصيده امام منافسه الكونغولي الذي ياتي في المركز الثاني ب3 نقاط بالتساوي مع نادي يانغ افريكانز التنزاني بينما يتذيل ريال باماكو المالي المجموعة بنقطة واحدة.



وبعد بداية موفقة للاتحاد المنستيري في دور المجموعات بانتصاره في الجولة الاولى على ملعب حمادي العقربي برادس على يانغ أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة ثم تعادله في الجولة الثانية خارج الديار مع ريال باماكو 1-1، سيعمل ابناء المدرب الصربي داركو نوفيتش على البقاء في هذه الديناميكية من النتائج الايجابية لتاكيد طموحاتهم العريضة في الذهاب بعيدا في مشوارهم القاري.



ويدرك فريق عاصمة الرباط ان الانتصار او حتى التعادل سيضاعف من حظوظهم في انتزاع احد المركزين المؤهلين الى الدور ربع النهائي خصوصا وان رزنامة مرحلة الاياب تخدم مصلحته باعتباره سيستضيف مازيمبي في الجولة الرابعة وريال باماكو في الجولة السادسة والاخيرة في حين سيكون مدعوا بينهما للتنقل الى دار السلام لملاقاة يانغ افريكانز.



وفي مباراة ينتظر ان يتحمل خلالها خط الدفاع العبء الثقيل بالنظر للقوة الهجومية التي يعرف بها مازيمبي على ارضه، سيكون لزاما على زملاء الحارس الدولي بشير بن سعيد ابداء نضج تكتيكي كبير من خلال اللعب بخطوط متقاربة والضغط على حامل الكرة وعدم ترك مساحات امام مهاجمي الفريق الكونغولي الذين سجلوا على ميدانهم 5 اهداف في مباراتين منذ التحاقهم بمسابقة كاس الاتحاد الافريقي بعد الخروج من رابطة الابطال على يد فايبرس الاوغندي.



وخلافا لنجاعته الهجومية، يبقى مازيمبي مرتبكا دفاعيا وعادة ما تستقبل شباكه اهدافا حتى في المباريات التي يخوضها على ملعبه بلوبومباشي اخرها امام ريال باماكو في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة وهو ما يتعين على ممثل كرة القدم التونسية استغلاله خصوصا مع عودة علاء الدين الدريدي التي من شانها ان تمنح الاطار الفني المزيد من الخيارات رغم ان الاولوية تبقى للثنائي هيكل الشيخاوي والمالي بوبكر تراوري.



ويتطلع الاتحاد المنستيري ان تقترن مباراته القارية السابعة مع اول انتصار له خارج القواعد بعد ان عجز عن تحقيق ذلك في ست مقابلات سابقة بتعادله مع ريال باماكو المالي (1-1) ونهضة بركان المغربي (صفر-صفر) والاهلي الليبي (صفر-صفر) وخسارته امام الاهلي المصري (صفر-3) وفاسيل كيتيما الاثيوبي (1-2) والرجاء الرياضي المغربي (صفر-1).



وفي المقابل، يدخل مازيمبي المواجهة رافعا شعار التدارك اثر سقوطه الاخير امام مضيفه يانغ افريكانز 1-3 وسيعمل على العودة مجددا الى سكة الانتصارات للتقدم نحو الصدارة. واذ يملك مازيمبي سجلا حافلا بالتتويجات القارية ب5 القاب في رابطة الابطال ولقبين في كاس الاتحاد ولقب واحد في كاس الكؤوس و3 القاب في الكاس الممتازة، فان مستواه تراجع خلال السنوات الاخيرة وابتعد عن المنافسة على الالقاب وهو ما يجعل امكانية العودة من ملعبه بنتيجة ايجابية اكثر من ممكنة.



يذكر ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم كانت قد عينت الحكم الموريسي باتريس ميلازار لادارة المباراة.





