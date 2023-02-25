مدرب الزمالك: مباراة الترجي ستكون صعبة ولا خيار لنا سوى الفوز

أكد البرتغالي جوزوالدو فيريرا مدرب الزمالك المصري أنّ المباراة امام الترجي الرياضي التونسي السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم (المجموعة الرابعة) ستكون صعبة مشيرا الى أنّه لا خيار لفريقه سوى الفوز.

وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها بملعب حمادي العقربي برادس، مع لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، لتسليط الضوء على المباراة، أنّه مدرك لصعوبة المهمة في ظل قوة الترجي الرياضي الذي اعتبره يمتاز بالشراسة وبالقوة البدنية وبامتلاكه للاعبين مهاريين ذوي قيمة فنية عالية.

وبيّن أنّ فريقه سيحاول فرض نفسه وامكانياته في المباراة معربا أنّه يتطلع الى تحقيق الفوز وجني أول ثلاث نقاط في دور المجموعات من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي رغم تذيله لجدول ترتيب المجموعة الرابعة والتي فرضها اليوم فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري.

وأفاد أنّ الزمالك لا يخشى الترجي وأنّ لاعبيه عازمون على تقديم مباراة تليق بسمعة ناديهم معربا عن تفاؤله بالخروج بنتيجة إيجابية مع وجود منسوب ثقة ونفسي مرتفع وعدم تسجيل أي اصابة داخل مكونات الفريق.



من جهته، وصف اللاعب التونسي حمزة المثلوثي المواجهة بلقاء "حياة أو موت" منوها أنّ الزمالك يدرك جيدا أنّ المهمة ليست بالسهلة.

وأبرز أنّ الفريق سيخوض المباراة بروح انتصارية عالية لحاجته الكبيرة للنقاط الثلاث أكثر من الترجي على حدّ وصفه.



ولاحظ أنّ الزمالك يملك خبرة واسعة بمثل هذه المباريات كاشفا أنّ الضغط لن يكون مسلطّا على فريقه فحسب، انما سيطال أيضا الترجي الرياضي.

وتجدر الإشارة الى أنّ اللقاء سينطلق على الساعة الخامسة مساء بادارة الحكم المغربي رضوان جيّد.



يذكر أنّ الترجي الرياضي يتصدر المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط يليه المريخ السوداني بـ 4 نقاط (لعب 3 مباريات) فشباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط ( لعب 3 مباريات) في حين يحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة واحدة.



