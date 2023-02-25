كشفت وزارة الصناعة ان مشروع "النمو النوعي للتشغيل"، سيتواصل تنفيذه الى حدود فيفري 2026 في اطار دعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في وقت خصصت فيه تونس زهاء 830 مليون دينار للأقطاب التكنولوجية.





وشارك مسؤولون عن قطاع الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وعن الجانب الالماني، الجمعة، في ندوة حول تقييم منظومة الأقطاب التكنولوجية في إطار مشروع "النمو النوعي للتشغيل" الذي انطلق منذ فيفري 2022.



وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، إنّ البنية التحتية التكنولوجية في تونس تضم حاليا 11 قطبا و12 محضنة و5 مراكز موارد تكنولوجية و20 مركز تكوين و20 وحدة بحث و46 مؤسسة جامعية و5 فضاءات يقظة.



وشددت على أن مستقبل الصناعة التونسية مرتبط بتوحيد كل الجهود وجميع المعارف واستغلال كل الإمكانات المتاحة في مجال البحث العلمي لتطوير الإنتاج وتصدير منتجات ذات تكنولوجيا عالية ووضع مقاربة تشاركية .



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، من جانبه، أنّ الأقطاب التكنولوجية، أصبحت منذ صدور القانون عدد 50 لسنة 2001 والنصوص المكمّلة له، أولوية صلب السياسة البيئية وباتت الاقطاب تجذب أكثر من 440 باحثا وأكثر من 11 ألف طالب.



ويهدف مشروع "النمو النوعي للتشغيل" الى على توفير مناخ ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ودعم التجديد صلب المؤسسة خاصة في مجال الرقمنة والمرور إلى الصناعة الذكية والتحّول الطاقي والبيئي للصناعة ودعم وتشجيع عولمة المؤسسات "التصدير والاستثمار" وتطوير مرونة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.







