تونس تصادق على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع كندا في خطوة لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة الجالية التونسية

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Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 22:08قراءة: 0 د, 39 ث
      
صادقت تونس على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع كندا، المبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بمدنية جربة (ولاية مدنين)، مما يتيح ملاءمة التشريعات وتوفير عديد الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى لفائدة الجالية التونسية المقيمة بكندا.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السابق عثمان الجرندي، قد وقع على الاتفاقية مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، خلال مشاركتها في الدورة 43 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية .

وصدرت المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2023 على شكل المرسوم عدد 6 لسنة 2023 والامر عدد 173 لسنة 2023 .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز اندماج الجالية التونسية المقيمة بكندا والمواطنين الكنديين المُقيمين في تونس، بالاضافة الى وضع الإطار القانوني الخاص بتنظيم قطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض بما سيساهم في تيسير عملية اندماجهم في بلد الإقامة.


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