الفنانة التشكيلية شروق بالحاج صالح تكرّم "الكادحات" في معرضها الشخصي الأوّل

افتتحت الفنانة التشكيلية شروق بالحاج صالح معرضها الشخصي الأول "كادحات" مساء الجمعة بالفضاء الثقافي البلدي "سانت كروا" في المدينة العتيقة بالعاصمة، ليتواصل إلى غاية يوم 9 مارس القادم.



واختارت شروق بالحاج صالح تكريم المرأة التونسية الكادحة في 16 لوحة مختلفة الأحجام، جمعت بين التشخيص والتجريد، فكانت الخطوط والألوان هي الخيط الرفيع بين المحاكاة والتجريد.



والخطوط في لوحات معرض "كادحات" بدت في معظمها منحنية تتسم بالليونة والانسياب، فكانت معبّرة عن الطابع الأنثوي المنتشي بحب الحياة. وهذه الخطوط التي ارتكزت عليها اللوحات تراوحت أشكالها بين التشظي والكمال. وقد أرادت الفنانة التشكيلية التعبير عن الحالة النفسية للمرأة التي تعيش في واقع يتسم بالهشاشة لكن صعوبة الحياة ومشقتها لم تمنع الكادحات من الحلم بواقع مشرق وأمل في غد أفضل، وهو ما ترجمته الفنانة من خلال الألوان المضيئة وسط العتمة والتي تعبر عن النور والأمل وحب الحياة.



والمرأة الكادحة التي رُسمت بأنامل شروق بالحاج صالح هي تلك المجتهدة في العمل الفلاحي وتلك الباحثة عن قوت يومها بين أكداس الفضلات تجمع القوارير البلاستيكية، وتلك الجالسة طيلة ساعات اليوم وراء المنسج لصون التراث، وهي أيضا المرأة المفكرة والتائقة للحرية.



والفنانة التشكيلية شروق بالحاج صالح هي أستاذة مساعدة في الفنون التشكيلية بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2012 بمشاركات في معارض جماعية. وقد بدا شغفها بالرسم منذ صغرها، وترجمت هذا الولع بالرسم في لوحات تجريدية سنة 2009. كما تلقّت تكوينا فنيا في الأكاديمية الملكية الدولية في بلجيكا وقد مثل فرصة لها لإتقان تقنياتها الفنية.



