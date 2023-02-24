زغوان: نقل 24 تلميذا بالمدرسة الاعدادية ببئر مشارقة نتيجة إصابتهم بحالات إغماء

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 19:03قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصيب ظهر اليوم الجمعة 24 تلميذا في المدرسة الإعدادية ببئر مشارقة بحالات إغماء جماعية قامت على إثرها مصالح الحماية المدنية بزغوان بنقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بزغوان أين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم والقيام بالإجراءات الطبية اللازمة لتحديد أسباب الإغماء.

وأفاد كريم الحسيني المدير الجهوي للصحة أن الإطار الطبي المباشر للمصابين قرر بعد إجراء الفحوصات والإسعافات الضرورية الاحتفاظ بـ11 تلميذا بالمستشفى لمتابعة وضعياتهم الصحية وإحالة آخرين إلى مركز السموم بتونس نظرا لارتفاع درجة الإغماء عندهم ولمعرفة دوافعه أيضا ، في حين أذن لـ10 مصابين بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم بعد أن استقرت حالتهم وتخلصوا تماما من أثار الإغماء.

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