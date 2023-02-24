كاس تونس - تعيينات حكام الدفعة الاولى من مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى من مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر، التي ستقام يوم الاحد المقبل بداية من الساعة 13 و30 دقيقة

في منزل بورقيبة اصطناعي

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - النادي الافريقي اسامة بن اسحاق

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي امير الوصيف

في المنستير بن جنات

الملعب التونسي - نجم المتلوي هيثم قيراط





