مدنين: حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ببادرة من جمعية "نوران" للوقاية من الامراض السرطانية

انطلقت، اليوم الجمعة، بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من ولاية مدنين، حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي، ستتواصل طيلة يومين بتنظيم من جمعية "نوران" للوقاية من الامراض السرطانية، ستشفع يوم غد بحصة توعوية للتحسيس باهمية التقصي المبكر لعلاج سرطان الثدي والوقاية منه.



وحسب الدكتورة سلمى قادرية عن جمعية "نوران"، فان هذه الحملة التي شارك فيها 4 اطباء في اختصاص الاورام وبمعاضدة الاسرة الصحية بالمستشفى، تسعى الى تقريب خدمات التقصي وتسهيلها بالجهات وخاصة بالمناطق التي تفتقر الى اطباء مختصين في المجال او يتواجدون بعدد ضئيل، مشيرة الى ان الحملة شملت اليوم اكثر من 60 امراة.



ودعت المراة التي تجاوزت سن الاربعين، الى الالتحاق بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم للاستفادة من فحص وتصوير ومتابعة صحية يؤمنها مختصون في المجال، مؤكدة ان كل الخدمات مجانية ومهمة لفائدة المراة لمساعدتها على الفحص والتوجيه والكشف المبكر على سرطان الثدي، الذي يمثل عنصرا اساسيا في العلاج من المرض .



وبينت ان سرطان الثدي، اكثر الانواع انتشارا في العالم، بعدد يتجاوز 10 مليون حالة في السنة، ويصيب في تونس سنويا 3500 امراة، وهو رقم اعتبرته "خطير" خاصة وانه في ارتفاع من سنة الى اخرى بسبب تزايد مسبباته وخاصة منها التدخين والتغذية غير المتوازنة والسمنة وغيرها، لذلك فان الجمعية تجعل منه ابرز مجالات عملها سواء من حيث الوقاية والتحسيس عبر حملات التقصي المبكر ومنها مراطون "نوران" الوردي، او من خلال الندوات والمحاضرات العلمية لمواكبة اخر مستجدات العلاج.



وكانت جمعية "نوران" قد منحت المستشفى الجهوي الصادق المقدم في السنة الماضية الة فحص سرطان الثدي، وذلك في اطار جهودها للمساهمة في الحد من الاصابات ولتقريب الخدمات الصحية من مرضى الجهات الداخلية والتوقي والكشف المبكر على سرطان الثدي.







