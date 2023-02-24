تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين ، أمس الخميس ، بالاشتراك مع اعوان حرس المرور ، من حجز 3,5 اطنان من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك حجزا فعليا، من اجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق المديرة الجهوي للتجارة سامية البريكي.



وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أنه تمت إعادة ضخ المحجوز بسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين المدينة، واستكمال الاجراءات القانونية المستوجبة في الغرض ضد المخالف لاحالتها الى القضاء.



