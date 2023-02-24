بلدية سوسة تشرع في تركيز برنامج الفرز الإنتقائي للنفايات المنزلية القابلة للرسكلة (رئيس البلدية)

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 12:29قراءة: 0 د, 45 ث
      
شرعت بلدية سوسة بالتنسيق مع المؤسسة الخاصة المكلفة بنظافة المدينة العتيقة، في تركيز برنامج الفرز الإنتقائي للنفايات المنزلية القابلة للرسكلة ( قوارير بلاستيكيّة وعلب الألمنيوم...)، وفق ما افاد به رئيس البلدية محمد اقبال خالد "وات".

ودعا خالد المتساكنين وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال والمطاعم والمقاهي والمحلات المفتوحة للعموم والفضاءات التجارية داخل المدينة العتيقة، إلى معاضدة مجهودات عمّال النّظافة بالشروع في فرز النفايات المنزلية بطريقة الفرز الإنتقائي والإحتفاظ بالنفايات القابلة للرسكلة على غرار القوارير البلاستيكية وعلب الالمنيوم وتجميعها في أكياس خاصة ليتمّ رفعها بمعدل مرتيّن في الأسبوع (يومي الثلاثاء والجمعة) من طرف أعوان النظافة

يذكر ان برنامج الفرز الإنتقائي للنفايات القابلة للرسكلة، الذي يندرج في اطار المحافظة على سلامة البيئة والمحيط والحدّ من المظاهر السلبية التي تخلّ بجمالية المدينة، سيتواصل بأحياء سيدي عبد الحميد وخزامة وسهلول، ليتمّ تعميمه لاحقا حتى يشمل كامل أحياء مدينة سوسة

كما سيتم بالتوازي مع ذلك، إدماج وتنظيم عمل المجمعين العشوائيين (البرباشة) في هذا البرنامج.

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