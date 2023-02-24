انهى المنتخب التونسي للمبارزة مشاركته في البطولة الإفريقية لاصناف "اقل من 20سنة واقل 17 سنة واقل من 15 سنة" التي أقيمت بالعاصمة الغاننية "أكرا" في المركز الثاني برصيد 15 ميدالية (7 ذهبية، 1 فضية و7 برونزية)



