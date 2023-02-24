السماح باستغلال المدارج السفلية للمنعرج الجنوبي لملعب رادس وفتحها امام الجمهور

السماح باستغلال المدارج السفلية للمنعرج الجنوبي لملعب رادس وفتحها امام الجمهور

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 09:16قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر السماح باستغلال المدارج السفلى للمنعرج الجنوبي للملعب الاولمبي برادس وفتحها أمام الجمهور

وافادت الجامعة في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر بعد اطلاعه على مكتوب الجامعة التونسية لكرة القدم الذي تضمن // تقريرا مرفوقا بصور وفيديوهات تتعلق بتركيز الكراسي الفردية في المنعرج الجنوبي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، السماح باستغلال المدارج السفلى للمنعرج الجنوبي و فتحها أمام الجماهير// .

و في المقابل سيتواصل منع استغلال مدارج المنعرجات العليا والشمالية إلى حين استيفاء كل الشروط ورفع كل الاخلالات المضبوطة سلفا في خصوص تركيز الكراسي .


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