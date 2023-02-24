جندوبة: بلدية بوسالم تقرر تخصيص 500 الف دينار للتنوير العمومي

ناقش المشاركون في جلسة التأمت مساء يوم الخميس بمقر بلدية بوسالم من ولاية جندوبة، المخطط التشاركي السنوي للاستثمار البلدي، والمتعلق بفواضل ميزانية البلدية المقدرة بـ500 الف دينار، والتي ستخصص بالاساس للتنوير العمومي.



واعتبرت رئيسة بلدية بوسالم دليلة اليعقوبي، ان توظيف المبلغ المذكور للتنوير العمومي باستخدام الطاقة الشمسية، يمثل اولوية مطلقة، وان بقية المشاريع المتعلقة بالنظافة والربط بشبكة التطهير وتهيئة عدد من الانهج والطرقات والمستودع البلدي، ستخصص لها جلسة ثانية على ان تبوب وفق ما سيتاح للبلدية من إمكانات، وما يمكن ان يساهم به المتساكنون واصحاب المؤسسات من دعم ومجهودات تضمن الاستجابة لعدد منها.



وأضافت في تصريح ل (وات)، ان إدارة البلدية ومجلسها بصدد وضع خطة استثنائية، من شانها ان تحقق هدفين أساسيين أولهما مزيد العناية بالنظافة وانهاء المناطق السوداء وتهيئة بعض الطرقات التي تردت وضعيتها خاصة في المناطق الريفية، وثانيهما تنفيذ عدد من المشاريع التي يقترحها المتساكنون في حدود ما تسمح به الموارد الذاتية للبلدية.



واستعرضت جملة التدخلات التي قامت بها البلدية، على غرار تعبيد عدد من الانهج والطرقات وتنوير البعض منها، وقطع الأشجار ورفع كميات هائلة من الفضلات، واستكمال الفضاء الذي سيخصص للمنتصبين فوضويا وغيرها من الاشغال.



