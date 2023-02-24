مسؤولون من تونس وفرنسا يختتمون برنامج مرافقة التجديد العلمي المستدام في تونس

اختتم مسؤولون عن قطاع البحث العلمي والبيئة من تونس وفرنسا، مشروع مرافقة التجديد العلمي المستدام في تونس، في وقت تعد فيه تونس الدولة الوحيدة عربيا وافريقيا التي اصبحب بلدا شريكا مرتبطا بالبرامج الإطاري الأوروبي للبحث والابتكار.



وأشرف على اختتام البرنامج وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي وسفير فرنسا بتونس اندري باران، الى جانب المديرة العامة لمعهد البحوث للتنمية كورين يبرون مونيياي والمدير المساعد للمعهد الفرنسي بتونس ليونان بريياند.



وشدد بوكثير، في كلمة له بمقرّ المعهد الفرنسي بتونس، على اهمية مستوى التعاون مع فرنسا ومعهد البحوث للتنمية، الذي يتميّز بالحيوية عبر البرامج والمشاريع والاتفاقيات الثنائية التي تشجّع على حركية تنقّل الطلبة والأساتذة والباحثين، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة.



وأكّد أنّ مشروع مرافقة التجديد العلمي المستدام في تونس، يشكل نمودجا جيّدا للشراكة التي تهدف إلى تعزيز ودعم البحث المفتوح والابتكار المستدام في تونس، خاصة وانه اتاح تعزيز الابتكارات الناتجة عن البحوث التي تلبّي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتحترم البيئة.



وشدد على ان تونس تعمل على تطوير قطاع البحث العلمي، وقد منحت لاول مرة، امتيازات ضريبية لفائدة الشركات العمومية والخاصة التي تستثمر في مجال البحث والتجديد، في إطار قوانين المالية لسنتي 2022 و 2023.



وشهدت منظومة البحث العلمي تطوّرا كبيرا منذ التسعينات، مما ساهم في الحصول على تصنيفات مشرّفة عالميا وإقليميا، علما وان تونس أصبحت شريكا لبرامج البحث الاوروبية عبر برنامج "افق 2020" سابقا وبرنامج "افق اوروبا."



وأكّدت ليلى الشيخاوي المهداوي، من جهتها، أهميّة هذا المشروع باعتباره مثالاً ملموساً على قدرة الابتكار والتكنولوجيا في حلّ المشاكل البيئية الحيوية، مبرزة التزام وزارة البيئة على تشجيع الابتكار وتطوير الحلول المستدامة لحماية المحيط ودعم البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.





