الفرقة البحرية للديوانة بقليبية تنقذ خلال دوريتين منفصلتين 30 تونسيا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

الفرقة البحرية للديوانة بقليبية تنقذ خلال دوريتين منفصلتين 30 تونسيا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 08:20قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكن أعوان الفرقة البحرية للديوانة بقليبية (ولاية نابل)، إثر دوريتين بحريتين، من إنقاذ 30 شخصا يحملون الجنسية التونسية، كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأشارت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ اصدرته يوم الخميس، ان دورية بحرية ضبطت ليلة الاربعاء، مركبا مطاطيا على متنه 22 شخصا يحملون الجنسية التونسية، تم انقاذهم بالتنسيق مع مصالح الحرس البحري.

وأضافت ان دورية ثانية، تمكنت فجر يوم الثلاثاء، من ضبط مركب مطاطي على متنه ثمانية أشخاص يحملون الجنسية التونسية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وتشير التحريات الى ابحار المركبين من سواحل قليبية، واعتزام الاشخاص على متنهما الهجرة غير الشرعية في إتجاه الفضاء الأوروبي، وقد تم تسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة بالحرس البحري بقليبية لإتمام بقية الإجراءات.

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