تونس ستكون ممثلة بـ 3 ملاكمات في بطولة العالم بالهند (مدرب المنتخب التونسي)

أعلن عبد القادر المغراوي مدرب المنتخب التونسي للملاكمة سيدات، اليوم الخميس، عن اختيار 3 ملاكمات في 3 أوزان مختلفة لتمثيل تونس في بطولة العالم المقررة في الهند من 15 الى 31 مارس القادم.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الملاكمة التونسية ستكون ممثلة في مونديال الهند بالثلاثي وفاء حفصي في وزن 48 كلغ وآية الشيحاوي في وزن 57 كلغ ومريم الزياني في وزن 60 كلغ.

وبيّن أنّ المنتخب التونسي شرع في اطار استعداداته لهذا الموعد العالمي الهام منذ يوم الاثنين الماضي في اجراء تربص تحضيري بمدينة حمام سوسة بـحضور 24 ملاكمة مشيرا الى أنّ التربص سيستمر الى غاية 2 مارس المقبل على ان يكون متبوعا بتربص آخر بـ 10 أيام في تونس العاصمة قبل التحول الى الهند.

وأبرز أنّ حظوظ العناصر الوطنية قائمة لتشريف الملاكمة التونسية في بطولة العالم، لافتا النظر أنّ المعايير الأساسية التي وقع عبرها الاختيار والمراهنة على الملاكمات الثلاث تجمع بين الانتظام في النتائج والمراوحة بين الخبرة والتشبيب.

وفي هذا الاطار، قال عبد القادر المغراوي انّ الملاكمة وفاء حفصي أحرزت برونزية ألعاب وهران المتوسطية في حين تعد آية الشيحاوي من العناصر الواعدة بينما تمثل مريم الزياني الخبرة من خلال امتلاكها لمشاركة في أولمبياد طوكويو 2020+1، على حدّ تعبيره.

وطالب مدرب المنتخب التونسي سلطة الاشراف بضرورة مزيد دعم الملاكمة التونسية والفرق الوطنية، مبينا أنّ التالق دائما ما يكون مقترنا بالتشجيع، كاشفا في هذا السياق أنّ التربص الجاري بحمام سوسة يعد الأول من نوعه في تاريخ الجامعة التونسية للملاكمة الذي يقام بمشاركة اكثر من 20 ملاكمة.

واوضح أنّ الهدف الذي سيعقب المشاركة في مونديال الهند هو التحضير للتصفيات الترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024.



